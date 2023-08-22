Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Son Güncelleme: 22.08.2023 14:11

Aydın'da eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

EĞİTMEN VE ÖĞRENCİNİN DURUMU İYİ

Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Aydın Çıldır Havalimanı, Çıldır Havalimanı, Kaza, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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