Son Dakika Haberleri: Aydın: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması) Dünya mazlumlarının sesi ve çığlığı oldu.
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Aydın: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması) Dünya mazlumlarının sesi ve çığlığı oldu.

50 dakika önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Aydın, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak ile ziyaretlerde bulunarak, devam eden çalışmaları inceledi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla dünya suskunlarının sesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla bir insanlık çağrısı yaptığına dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Dünyada bütün mazlumların hakkını savunan tek bir lider vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan, konuşmasında bütün zalim ülkelerin gözünün içine baka baka, bir kez daha dünyanın beşten büyük olduğunu ifade etti. Filistin haritalarını göstererek, 'İsrail'in sınırı neresi' diyerek sorulmayan soruyu sordu. Orada aslında dünya mazlumlarının sesi ve çığlığı oldu."

Kahta ile Siverek arasında devam eden bölünmüş yol çalışmalarını incelediklerini kaydeden Aydın, "Burada şimdiye kadar yapılan ve yapılmakta olan tüm hizmetlerin altında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var." dedi.

Aydın: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması) Dünya mazlumlarının sesi ve çığlığı oldu.

Birleşmiş Milletler, Adıyaman, AK Parti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:57 Kaynak: AA
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