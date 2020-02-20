Aydın'da '1 İlçe 15 Proje' işbirliği protokolü hayata geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da '1 İlçe 15 Proje' işbirliği protokolü hayata geçti - Son Dakika

Aydın'da '1 İlçe 15 Proje' işbirliği protokolü hayata geçti

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen '1 İlçe 15 Proje' isimli işbirliği protokolü imzalandı.

Aydın'da '1 İlçe 15 Proje' işbirliği protokolü hayata geçti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen '1 İlçe 15 Proje' isimli işbirliği protokolü imzalandı.


Protokol törenine, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir katıldı.


Yürürlüğe giren protokol ile resmi ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin üniversite ortamında ders işlemelerine ve akademisyenlerle tanışmalarına olanak sağlayarak meslek seçimleriyle ilgili sorunlarına çözüm bulmak amaçlanıyor. Akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması, ortak aklın verilerinden yararlanılması iş birliği protokolünün hedefleri arasında yer alıyor.


Protokol çerçevesinde, Didim'deki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Didim Meslek Yüksekokulu'nda bulunan çeşitli materyallerden yararlanmaları ve sempozyum, zirve, konferans, çalıştay gibi bilimsel faaliyetlere katılmaları sağlanacak. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hacker Tosuncuk'un cep telefonuna sızıp yerini buldu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da '1 İlçe 15 Proje' işbirliği protokolü hayata geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]