Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 15:24
Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte Egemenlik Bulvarı'nda bir araya gelen siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, Doğu Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar ellerinde döviz ve pankartlarla slogan atarak yürüdü.

Katılımcılar, polis tarafından kurulan arama noktasından geçerek meydana girdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydanda hazırlanan platformda, komite adına Öznur Özağaç ve Ali Demir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından meydanda toplanan kalabalık, yöresel oyunlar oynayarak 1 Mayıs'ı kutladı.

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Hizb-i İslami Partisi, Sendika, 1 Mayıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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