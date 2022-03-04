Aydın'da 1 milyon 232 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da 290 bini dolu olmak üzere toplam 1 milyon 232 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerine yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 942 bin bandrolsüz boş makaron, 290 bin tütün dolu makaron, 11 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 788 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin sigara filtresi, 3 bin bandrolsüz yaprak sigara kağıdı, 10 sigara sarma makinesi, 6 kompresör, 1 makaron dolum makinesi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki ifadesi sürüyor.