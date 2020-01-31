Aydın'da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın'da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi desteği - Son Dakika Ekonomi

Aydın'da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi desteği

6 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, il genelindeki 10 bin çiftçiye 33 milyon 237 bin liralık yem bitkisi desteğinin bugünden itibaren ödenmeye başlayacağını müjdeledi.

Aydın'da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi desteği, System.String[]

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, il genelindeki 10 bin çiftçiye 33 milyon 237 bin liralık yem bitkisi desteğinin bugünden itibaren ödenmeye başlayacağını müjdeledi.


AK Partili Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; "9 Kasım 2019 tarihli 'Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2019/46 No'lu Tebliğ' hükümleri çerçevesinde Aydın ilimizde 2019 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. İlimizde 10 bin üreticiye ait toplam 443 milyon 721 bin 129 dekar alanda yapılan yem bitkisi desteklemesi çalışmaları tamamlanmış olup, toplam 33 milyon 237 bin 908 TL'lik destek üreticilerimizin hesaplarına bugün 18.00'den itibaren yatırılmaya başlanacaktır. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Milletvekili, Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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