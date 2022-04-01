Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika
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Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

01.04.2022 20:41
Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı.

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mumcular mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çam ve zeytinlik alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı
Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı
Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı
Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı
Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı
Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı
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Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Park halindeki minibüste yangın çıktı Park halindeki minibüste yangın çıktı

Karpuzlu, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika


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