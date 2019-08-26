Son Dakika Haberleri: Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:52 Kaynak: AA
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