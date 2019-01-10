Son Dakika Haberleri: Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

14 dakika önce

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Aydın'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı, System.String[]
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Aydın'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gazeteciler günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener bir konuşma yaptı.

Şener konuşmasında, zor şartlar altında mesleklerini icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayıp, "Tüm zorluklara rağmen gazeteciler çalışmalarını sürdürmektedir. Kendi sorunlarıyla boğuşurken bir yandan da yaşadığı şehrin sorunlarını dile getiren basın emekçileri yeri geldiğinde kendi sorunlarını görmezden gelebilecek mesleki sorumluluğa da sahiptir" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Günü, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın Polisi İsyan Ettirdi Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 10:46:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]