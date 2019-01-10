Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Aydın'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Aydın'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Gazeteciler günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener bir konuşma yaptı.



Şener konuşmasında, zor şartlar altında mesleklerini icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayıp, "Tüm zorluklara rağmen gazeteciler çalışmalarını sürdürmektedir. Kendi sorunlarıyla boğuşurken bir yandan da yaşadığı şehrin sorunlarını dile getiren basın emekçileri yeri geldiğinde kendi sorunlarını görmezden gelebilecek mesleki sorumluluğa da sahiptir" dedi. - AYDIN

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