Son Dakika Haberleri: Aydın'da 10 Ton Bitki Koruma Ürünü İmha Edildi

Aydın'da 10 Ton Bitki Koruma Ürünü İmha Edildi

1 saat önce

Aydın'da son kullanma tarihi geçmiş bitki koruma ürünü toplatılarak ekipler tarafından imha edildi.

Aydın'da 10 Ton Bitki Koruma Ürünü İmha Edildi, System.String[]
Aydın'da son kullanma tarihi geçmiş bitki koruma ürünü toplatılarak ekipler tarafından imha edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ilçe müdürlükleri ve Aydın'da faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayileri'nde miadı dolmuş olan bitki koruma ürünleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetim Sistemi ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde toplatıldı. Yapılan bu çalışma sayesinde 10 bin 650 kilogram miadı dolmuş, bitki koruma ürünü imha edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Özellikle miadı dolmuş Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımı, bilinçsizce ve tekniğine uygun olmayan uygulamalar sonucunda, insan ve hayvan sağlığı tehdit edilmekte, toprak ve yeraltı suları ile çevre ve yaban hayati olumsuz etkilenmekte, gıda maddelerinde ilaç kalıntıları sorunu söz konusu olmakta, hedef zararlılarda direnç oluşmakta, yararlıların ve doğal hayatin öldürülmesi sonucu"doğal denge bozulmaktadır. İl Müdürlüğümüz önderliğinde, ilçe müdürlükleri ve ilimizde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinde miadı dolmuş olan bitki koruma ürünleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetim Sistemi ve ilgili Yönetmelikleri çerçevesinde Atık Bertaraf Lisansına sahip tesislerde bertaraf edilmek üzere toplatılmıştır.

İzlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri tarımsal verimlilik ve ekolojik denge için çok önemlidir. Üzerinde tarım yaptığımız toprakların ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla İl Müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışma sonucunda 10.650 kilogram miadı dolmuş bitki koruma ürünü bertaraf ettirilmiştir" denildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:32 Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa
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