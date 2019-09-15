Son Dakika Haberleri: Aydın'da 100 kadın daha iş sahibi oldu
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Aydın'da 100 kadın daha iş sahibi oldu

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Aydın'a kazandırılan köy pazarlarına Selatin Köy Pazarı da eklendi.

Aydın'da 100 kadın daha iş sahibi oldu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Aydın'a kazandırılan köy pazarlarına Selatin Köy Pazarı da eklendi.


Koçarlı'nın Çakırbeyli, Sultanhisar'ın Kavaklı ve Bozdoğan'ın Kemer mahallerinde kurulan pazarların dördüncüsü Selatin Mahallesi'ndeki 800 yıllık çınar ağacının altına açıldı. Pazarda 40 tezgahta 100'den fazla Selatin Mahalleli kadın kendi el emeklerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.


Karnaval havasında gerçekleştirilen açılışta konuşan Başkanvekili Karakoz, pazarın mahalleye hayırlı olmasını diledi. Mahallelerine kazandırdığı pazar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden mahalle muhtarı Kerim Çetin "Topuklu Efemiz mahallemize pazar açacağını söylemişti ve bunu gerçekleştirdi. Pazar onlarca aileye kazanç kapısı oldu" dedi.


Pazarın açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yanı sıra yüzlerce misafir katıldı.


Mahalleli çok mutlu


İlk haftadan iyi kazanç elde ettiklerini söyleyen mahalleli kadınlar kazandıklarıyla çocuklarını okutacaklarını, aile ekonomilerine katkıda bulunacaklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu'nun kadınlara verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyen kadınlar, yeni bir iş kapısı edindikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.


'Kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz'


Mahallenin gelişmeye açık olduğunu, mahalleli kadınların pazarı sahiplenmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çerçioğlu ise pazarın mahalleye ve Aydın'a hayırlı olmasını diledi. "Kadınlarımız desteklendiklerinde neleri başarabildiklerini daha önce açtığımız üç köy pazarında gösterdi. Selatinli kadınlarımızın da çalışkanlıklarıyla başarılı olacaklarına eminim" diye konuşan Başkan Çerçioğlu, "Günümüz Türkiyesinde en büyük sorun işsizlik. İşsizliğin çözümü de yerelden kalkınmayı sağlamak" dedi. Başkan Çerçioğlu köy pazarları projesiyle yüzlerce kadına iş sahası açtıklarının altını çizip deneyimlerini tüm Türkiye'deki kurumlarla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. - AYDIN

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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