Aydın'da 101 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:51 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı.
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Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 3 lastik botu durdurdu.
Ekipler, botlardaki 51 Suriye
, 26 Filistin
, 15 Irak
, 3 Yemen
, 3 Kongo
, 1 Somali
, 1 Mısır
, 1 Orta Afrika
uyruklu 101 kişiyi yakaladı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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