Son Dakika Haberleri: Aydın'da 101 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 101 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 lastik botu durdurdu.
Ekipler, botlardaki 51 Suriye, 26 Filistin, 15 Irak, 3 Yemen, 3 Kongo, 1 Somali, 1 Mısır, 1 Orta Afrika uyruklu 101 kişiyi yakaladı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Yunanistan, Didim, Aydın, Güncel
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