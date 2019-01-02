Son Dakika Haberleri: Aydın'da 1050 Adet Gümüş Sikke Ele Geçirildi

Aydın'da 1050 Adet Gümüş Sikke Ele Geçirildi

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada Helenistik çağa ait 1050 adet sikke ele geçirildi.

Aydın'da 1050 Adet Gümüş Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada Helenistik çağa ait 1050 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Çine Bahçearası Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti yapıldı. Yol Kontrol noktasında jandarma asayiş timlerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yolcu olarak bulunan E.Ç. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 1050 adet tarihi eser niteliği taşıdığı ve Helenistik çağa ait olduğu değerlendirilen gümüş sikkeler ile yine aynı araç içerisinde bulunan A.D. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında da 3 adet tarihi eser niteliği taşıdığı ve altın olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Adli makamların talimatı doğrultusunda tarihi eser niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Araç içerisinde bulunan C. Ö., E.Ç. ve A.D. isimli şüpheliler adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ele geçirilen para ve sikkeler Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

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