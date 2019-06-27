Son Dakika Haberleri: Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 107 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik 2'si karada 2'si denizde 4 ayrı operasyon düzenlendi.
Termal kameralar yardımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 107 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Yakalanan yabancı uyruklular, Didim Limanı'na götürülürken, gözaltına alınan 3 organizatörün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Didim, Aydın, Güncel
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