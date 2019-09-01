Son Dakika Haberleri: Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

4 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik mobil radarıyla Kuşadası ilçesi açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 7'si kadın ve 8'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında düzenlenen iki operasyonda iki lastik bot durduruldu.

Botlarda Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 15'i kadın ve 27'si çocuk 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kuşadası, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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