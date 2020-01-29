Aydın'da 109 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 109 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 109 düzensiz göçmen yakalandı

10 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 109 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ayrı operasyonlarda içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botu durdurdu.

Botta aralarında çocukların da olduğu 92 Suriye, 14 Afganistan, 2 İran ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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