Aydın'da 11 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
38 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken mahsur kaldıkları botta yardım isteyen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken mahsur kaldıkları botta yardım isteyen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmenin, Kuşadası açıklarında yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bottaki 7 Afganistan
, 2 Kongo
, 1 Orta Afrika
, 1 Togo
uyruklu 11 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: AA
Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi
Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti
Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi! Ekonomiye Kazandırılabilir