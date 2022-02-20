Üye Girişi
Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

20.02.2022 11:06
Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.K'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası olan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Kulu'da durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde uyuşturucu hap bulundu Kulu'da durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde uyuşturucu hap bulundu

Uyuşturucu, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:19 Ünlü oyuncu Burak Deniz'le Şahika Ercümen sevgili mi?
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement