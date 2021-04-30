Aydın'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı "tam kapanmada" arttı - Son Dakika

Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Neşe Şahin, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte merkeze gelen çağrı sayısının yaklaşık iki kat arttığını belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanmanın ilk gününde merkez telefonlarının hiç susmadığını söyledi.

Vatandaşların acil yardım hattını genelde tam kapanmayla ilgili bilgi ve danışma amaçlı aradığına dikkati çeken Şahin, "'Sokağa çıkabilir miyim, ekmek almaya gidebilir miyim, hastaneye gidebilir miyim?' Bu tarz sorular çok sık geliyor. Normal günde yaklaşık 3-4 bin çağrı alıyorduk. Bugünün yarısında 5 bin çağrı aldık. Gün sonunda 10 binin üzerine çıkmasına bekliyoruz. Dün de 9 bin çağrı almıştık." dedi.

Çağrı merkezi çalışanı Altuğ Kağan Gümüş de dünden itibaren salgın tedbirlerine ilişkin çok fazla gereksiz çağrı aldıklarını, bundan dolayı da daha acil durumdaki vakalara geç yanıt verebildiklerini ifade etti.