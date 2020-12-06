Aydın'da "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" şehir turuyla kutlandı - Son Dakika

Halka 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunmaktan gurur duyduklarını belirten Savaş, "Vatandaşlarımızdan bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmelerini, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz budur." dedi.

Etkinliğe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan paramedik Anıl Savaş, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin, her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan etkinlikte 112 Acil Sağlık personeli, 4 ambulans ve UMKE aracıyla kentte tur attı.

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