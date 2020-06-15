Aydın'da 112 Acil Servis çalışanlarından, 82 yaşındaki adama doğum günü sürprizi - Son Dakika

Aydın'da 112 Acil Sağlık ekibi, yalnız yaşayan 82 yaşındaki adamın evine giderek doğum gününü kutladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayan Yaşar Uçar, yalnız yaşadığını da belirtti.

Uçar'ın doğum gününü not alan sağlık çalışanları, Uçar'a sürpriz yaptı.

Sağlık çalışanlarının jesti karşısında duygulanan Uçar, "Benim gibi kimsesiz bir adama sahip çıktınız ve beni mutlu ettiğiniz için Aydın 112 komuta merkezi ve tüm 112 çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah sizlere uzun ömürler versin. Ben sizlere her zaman Kur'an okuyup dua ediyorum. Hakkınızı helal edin " ifadelerini kullandı.