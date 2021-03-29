Aydın'da 116 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Aydın'da 116 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 116 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 116 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 22 Mart 2021 - 28 Mart 2021 tarihleri arasında 87 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 116 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 9 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, 13 şahıs halen gözaltında tutulduğu öğrenildi. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde; 18.02 gram Esrar, 10,120,88 gram Metamfetamin, 6,55 gram Sentetik Kannabinoid, 77 kök Kenevir Bitkisi 41 adet sentetik hap, 85,82 gram eroin, 7 adet ectasy ele geçirildi. - AYDIN

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