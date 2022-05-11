Aydın'da 12 yaşındaki çocuk 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da 12 yaşındaki çocuk 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

11.05.2022 13:59
Aydın'da 12 yaşındaki çocuk 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Alattin Efe Pelsan, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Alattin Efe Pelsan, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 21 Nisan Perşembe günü Aydın- Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile yola çıkmak isteyen 12 yaşındaki Alattin Efe Pelsan'a, Muğla'dan Efeler istikametine seyir halinde olan 35 KGA 60 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çine'deki hastaneden Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Pelsan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 20 gündür yaşatmak için doktorların büyük uğraş verdiği Pelsan, hayata gözlerini kapadı. Pelsan'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

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Muğla, Aydın, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 12 yaşındaki çocuk 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 12 yaşındaki çocuk 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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