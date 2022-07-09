Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin 6 şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin 6 şüpheli serbest kaldı

09.07.2022 09:55
Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin 6 şüpheli serbest kaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin kiralık olarak oturduğu evin garajında yapılan arama sonucu kemik parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı, başka suçtan cezaevinde bulunan bir şüpheli cinayet...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin kiralık olarak oturduğu evin garajında yapılan arama sonucu kemik parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı, başka suçtan cezaevinde bulunan bir şüpheli cinayet iddiasına ilişkin tutuklandı.

Yeni Mahalle'deki evin garaj bölümünde yapılan kazı çalışması sonucu kemik parçalarının bulunmasının ardından gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen Sürmeli'nin eski karısı G.A, çocukları Ö.S. ile U.S'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Sürmeli'nin oturduğu evin sahibinin kızı E.B, ifade işlemi sırasında baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu şüpheliler dışında Sürmeli'nin ev sahibinin başka cezaevinde tutuklu bulunan oğlu B.A'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Sulh ceza hakimliği, B.A'nın bu suçtan da tutuklanmasına hükmetti.

Diğer yandan soruşturma kapsamında B.A'nın annesi ile 1 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

Olay

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele alan ekipler, 12 yıl önce 56 yaşındayken kaybolan Nesip Sürmeli'nin ailesi, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine başvurmuştu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda Sürmeli'nin öldürüldüğü ve o dönem kiralık olarak oturduğu evin garajına gömüldüğü iddia edilmişti.

Üzeri betonla kaplanan alanda kazı yapan ekipler, kemik parçaları bulmuştu.

Kemikler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle, Sürmeli'nin kaybolmadan bir süre önce boşandığı eşi G.A. ile iki çocuğunun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış ve dün adliyeye sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin 6 şüpheli serbest kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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