Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin firari iki kişi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin kiralık olarak oturduğu evin garajında yapılan arama sonucu kemik parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınan cinayet şüphelisi çift tutuklandı.

Yeni Mahalle'deki evin garaj bölümünde yapılan kazı çalışması sonucu kemik parçalarının bulunmasının ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan Sürmeli'nin ev sahipleri E.H.A. ile kocası E.A, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen çift, ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ve ekibinin 2013 yılındaki bir başka faili meçhul cinayeti de aydınlattığı belirtildi.

Olay

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 yıl önce 56 yaşındayken kaybolan Nesip Sürmeli'nin ailesi, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine başvurmuştu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Sürmeli'nin öldürüldüğü ve o dönem kiralık olarak oturduğu evin garajına gömüldüğü iddia edilmişti.

Üzeri betonla kaplanan alanda kazı yapan ekipler, kemik parçaları bulmuştu.

Kemikler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle, Sürmeli'nin kaybolmadan bir süre önce boşandığı eşi G.A. ile iki çocuğunun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest kalmıştı. Olayla ilgili başka suçtan cezaevinde bulunan E.H.A. ve E.A. çiftinin çocukları B.A'nın ise tutuklanmasına karar verilmişti.