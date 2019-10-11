Son Dakika Haberleri: Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı

49 dakika önce

AYDIN Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81, Tekağaç Burnu'ndan ise 39 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı.

Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81, Tekağaç Burnu'ndan ise 39 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Panayır Adası ve Tekağaç açıklarında 2 lastik bot olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 74'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu toplam 81 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botları durdurdu. Kaçaklar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Öte yandan, Tekağaç Burnu'ndan denize açılmak için hazırlık yaptığı belirlenen 11'i Filistin, 28'i Suriyeli olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplam 120 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
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