Aydın'da 1258 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 17 Mayıs 2021-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında 86 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 93 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 1258,62 gram Metamfetamin, 28 gram Sentetik Kannabinoid, 11 adet Sentetik Ecza, 55,555 gram Kubar Esrar,26 gram Eroin, 6 adet ecstasy, 1370 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - AYDIN

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