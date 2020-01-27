Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aralarında çocukların da bulunduğu 129 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra kıyıya çıkartıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir