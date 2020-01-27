Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, ayrı operasyonlarda 3 lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 129 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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