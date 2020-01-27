Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, ayrı operasyonlarda 3 lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 129 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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