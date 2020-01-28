Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 129 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı



Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi açıklarında denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak 68 Suriye, 40 Filistin, 12 Kongo, 5 Mısır, 1 Irak, 1 Orta Afrika, 1 Somali ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı. 64 erkek, 18 kadın ve 47 çocuktan oluşan 129 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN