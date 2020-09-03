Aydın'da 13 bin kişiye maske ve sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Aydın'da gerçekleştirilen Korona virüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 13 bin 440 kişi maske takma ve sosyal mesafe konusunda ikaz edilirken, 1 ticari araca, 1 kahvehaneye ve 1 kıraathaneye toplamda 2 bin 689 TL para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgı insan hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Korona virüse karşı denetimler ülke genelinde sürerken, Aydın'da valilik öncülüğünde iş yerleri ve halkın toplu olarak bulunduğu alanlar denetlendi. Denetimler kapsamında, bin 232 berber, kuaför, güzellik merkezi, 22 AVM içerisinde bulunan 265 iş yeri, bin 229 kahvehane, kıraathane, 92 ticari taksi durağı ve 995 ticari taksi, bin 364 şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma aracı, 84 pazar yeri, 12 konaklama tesisi, 61 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, yüzme havuzu, 2 bin 595 lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerler, 104 spor merkezi, 172 internet kafe ve oyun salonu, 686 sahil bandı, park alanı, mesire yerleri, 721 konaklama tesisi, 345 çay bahçesi, 16 dernek lokali, 209 nikah ve düğün, 5 sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yeri, 60 lunapark, 67 ganyan bayi, 36 halı saha, 32 bilardo ve 531 cami kontrol edildi.

Kurallara uymayanlara ceza yazıldı

Gerçekleştirilen denetimlerde, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımda kurallara uymayan 1 ticari araca 789 TL, 1 kahvehane ve 1 kıraathaneye toplamda bin 900 TL idari para cezası kesildi. Kontroller süresinde 13 bin 440 kişi de sosyal mesafe ve maske takma konusunda ikaz edildi. - AYDIN