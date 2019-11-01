Son Dakika Haberleri: Aydın'da 133 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 133 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarının Pamucak açıklarında bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Durdurulan lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 36 yabancı uyruklu yakalandı.

Öte yandan, Kuşadası açıklarındaki bir lastik botta da 97 düzensiz göçmen yakalanarak, kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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