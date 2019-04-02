Son Dakika Haberleri: Aydın'da 14 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Aydın'da 14 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

59 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Aydın'da 14 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 ayrı şahıs gözaltına alındı. Şahısların belirttiği adreslerde yapılan aramalarda 14 bin litre karışımlı akaryakıt, 18 adet farklı hacimlerde tank, 6 adet farklı hacimlerde varil, 7 adet farklı uzunluklarda aktarma borusu, 4 adet farklı kapasitelerde pompa, 63 adet farklı hacimlerde bidon, 1 adet katı ve sıvı atık yağı ayrıştıran filtre makinası, 25 kilogramlık 44 adet filtreleme de kullanılan toprak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:24 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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