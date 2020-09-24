Aydın'da 14 hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan 5 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ilçedeki 5 ev, 4 ibadethane, 3 motosiklet ve 2 otomobilden yapılan hırsızlığın faili olduğu belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.