Aydın'da 14 hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan 5 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ilçedeki 5 ev, 4 ibadethane, 3 motosiklet ve 2 otomobilden yapılan hırsızlığın faili olduğu belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheliler, operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından adliye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:07 - Kaynak: AA
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