Aydın'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutladı

Aydın'da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Aydın'da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Tören Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi. Kutlamaların Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurumların kendi bünyelerinde düzenleyeceği etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.



Törene Aydın Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Kamu Hizmetleri Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Selma Özcan, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mete Erki, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. - AYDIN

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