Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı - Son Dakika

Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı

08.11.2020 11:36
Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı, System.String[]

Aydın'da yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan işletme ve kişilere 145 Bin TL ceza kesildi.

Aydın'da yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan işletme ve kişilere 145 Bin TL ceza kesildi.

Aydın'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Aydın'da 358 ekip 1762 personel ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 180 şehirler arası ulaşım aracı, 767 şehirler içi ulaşım aracı, 162 ticari taksi, 23 pazar yeri, 1625 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 ulaşım aracı ve taksi trafikten men edilirken, izolasyon kuralların uymayan 38 kişi KYK yurduna gönderildi. Denetimlerde toplam 145 bin 238 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı

Türk Lirası, Taksi, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı - Son Dakika


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