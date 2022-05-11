Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

11.05.2022 13:01
Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın il Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:09 New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek
12:51 Abonelerini kaybeden Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, platform için reklamlar geliyor
12:49 Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
12:48 Dolandırıcıları telefonda oyaladı, konuşa konuşa karakola gitti! Hem 158 bin lirasını kurtardı, hem de dolandırıcıları yakalattı
12:45 Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını kalçasından bıçakladı
12:15 16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
12:12 Cinayet davası 7 yıl sonra karara bağlandı! "Dosyayı Müge Anlı'nın programına taşıyalım" talebi geldi
11:19 Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
12:03 Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş
12:00 Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 13:15:47. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement