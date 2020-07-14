Aydın'da 15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika

Aydın'da 15 Temmuz programı belli oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Aydın'da düzenlenecek olan programın içeriği belli oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Aydın'da düzenlenecek olan programın içeriği belli oldu.

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Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aydın'da bir dizi program düzenlenecek. Aydın Valiliği himayesinde düzenlenecek programın detayları belli oldu. Programın gündüz bölümünde ilk olarak saat 12.30'da Öğle namazından önce Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okunarak dua edilecek. Saat 13: 00'da Tellidede Mezarlığı'nda Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın'da bulunan şehit aileleri dernekleri şehitliğe çelenk sunarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyacak. Ardından Aydın İl Müftüsü tarafından şehitler için dualar okunacak ve Aydın protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek çiçek bırakacak. Saat 13: 45'te protokol Kemer Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret edecek. Gündüz programında son olarak da saat 14: 15'te Yedieylül Şehitler Abidesi ve saat: 14.30'da Çanakkale Şehitliği Anıtı'na şükran ziyaretleri gerçekleştirilerek.


Akşam programı ise saat 21: 00'da Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Saat 21: 05'te Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürecek olan programda; 21: 15'te Aydın Valisi Hüseyin Aksoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. 21: 20'de 15 Temmuz Şehiti Nedip Cengiz Eker'in tanıtım videosu yayınlanacak. 21: 30'da 'Tarih Bizi Çağırıyor' adlı program, 22: 10'da 15 Temmuz Belgeseli, 22: 30'da Mehter Takımı gösterisi, 23: 00'da 15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin gösterimi, 23: 10'da ney ve semazen gösterisi, 23: 50'de ilahi korosu, 00: 05'de İl Müftüsü tarafından tüm şehitlerimiz için dua okunarak saat 00: 13'te tüm Türkiye'de sela okunacak.


Ardından 15 Temmuz Belgeseli tekrar izletilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitap edecek. Program gece boyunca marşlar ve 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika

Son Dakika

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