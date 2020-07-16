Aydın'da 15 Temmuz 'sosyal mesafeli' kutlandı - Son Dakika

Aydın'da 15 Temmuz 'sosyal mesafeli' kutlandı

Aydın'da 15 Temmuz 'sosyal mesafeli' kutlandı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Aydın'da 15 Temmuz 'sosyal mesafeli' kutlandı

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AYDIN - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Kent Meydanı'ndaki kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı akşam programı sosyal mesafeli olarak kutlandı.

Aydın Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara vatandaşlar ateş ölçümleri yapılarak alındı. Vali Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından programda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Her zor noktada her dara düştüğümüzde nasıl Efeler olmuşsa, 15 Temmuz'da da bu meydanları siz doldurdunuz ve bu ülkeye kastedenlere haddini bir kere daha bildirdiniz. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz. Değerli Aydınlılar bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına yiğitlerine efelerine kızanlarına ihtiyaç duymuşsa tüm Anadolu halkı gibi Aydın'ın Efeleri, kızanları da o noktada hazır ve nazır olmuştur. Yörük Ali Efe'nin torunları, Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıktı 15 Temmuz'da gereken dersi, gerekenlere bir kere daha verdi. Hepimizin bildiği gibi İstiklal harbimizden bugüne kadar vatan topraklarını korumak için kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz. Bu topraklar üzerinde hesabı olanlar hiç bitmedi. Bu ülkeyi dışarıdan parçalayamayan hainler içimizden bizi parçalamaya cüret etti. Bizim gibi giyinen içimizden biriymiş gibi zannettiğimiz, aynı kıbleye döndüğümüzü sandığımız hainler kanlı darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz devlet içine sızmış kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı yüce milletimizin sarsılmaz azmi ve yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidir" dedi.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı kurulan dev ekranlardan halka izletildi. 15 Temmuz Şehidi Nedip Cengiz Eker'in tanıtım videosu izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Program şiir sunumu ve diğer etkinliklerle devam etti.

Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 15 Temmuz 'sosyal mesafeli' kutlandı - Son Dakika

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