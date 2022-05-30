Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" istendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, sanık Nizam Cansızlar'ın (53) olaydan bir hafta önce ip ve bant almasının olayı tasarlayarak yaptığının kanıtı olduğuna işaret edildi.

Cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgilerin yer aldığı iddianamede sanık Cansızlar'ın suçunu itiraf ettiği belirtildi. İddianamede, sanık hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle küçük yaştaki çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Maktulün aile avukatı Zekiye Baran, mevcut durumda sanığın indirim cezasını almasını gerektirecek bir durumun olmadığını, en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, geçen yıl 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kız çocuğu 27 Temmuz'da bir arsada öldürülmüş halde bulunmuş, vücudunda çokça bıçak izi tespit edilmişti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda, şüphelinin, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanın üst katında oturan 53 yaşındaki Nizam Cansızlar olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.