Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunun katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yeni Mahalle 'deki bir parkta olduğu saptanan zanlı gözaltına alınmıştı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayla ilgili özel ekip görevlendirilmiş, şüphelinin, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanın üst katında oturan 53 yaşındaki N.C. olduğu belirlenmişti.

Cumhuriyet Mahallesi 'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde, 3 gün önce kaybolan ve dün bir arsada cesedi bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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