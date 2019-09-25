Son Dakika Haberleri: Aydın'da 162 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da 162 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olan 162 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 162 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olan 162 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insansız hava aracı kullanarak yaptıkları incelemede, Menderes Nehri çevresinde yurt dışına geçme hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, iki farklı noktada 4 lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 162 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İnsansız Hava Aracı, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı
Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:13:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 162 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]