Aydın'da 162 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, iki farklı noktada 4 lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 162 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insansız hava aracı kullanarak yaptıkları incelemede, Menderes Nehri çevresinde yurt dışına geçme hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olan 162 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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