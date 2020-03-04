Aydın'da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı - Son Dakika

Aydın'da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı

6 saat önce

Aydın'da trafik güvenliğini arttırmak amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 132 bin 161 araç kontrol edilirken, bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 910 araca 8 milyon 271 bin 390 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı, System.String[]

Aydın'da trafik güvenliğini arttırmak amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 132 bin 161 araç kontrol edilirken, bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 910 araca 8 milyon 271 bin 390 TL para cezası uygulandı.


Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu, 334 sürücü trafikten men edildi. 1901 araç trafikten men edilirken, 470 sürücünün ehliyetine el konuldu.


Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Şubat ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 221 maddi hasarlı, 235 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 461 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 349 vatandaş yaralanırken, 5 vatandaş hayatını kaybetti.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İcradan ucuza araç nasıl alınıyor? Konunun uzmanı merak edilenleri tek tek cevapladı
Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]