Didim'de 17 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Fener Koyu açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir lastik botu durdurdu.

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