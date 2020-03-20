Aydın'da 18 gıda firmasına 286 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 18 gıda firmasına 286 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da 18 gıda firmasına 286 bin lira ceza kesildi

12 dakika önce

Aydın'da Şubat ayı içerisinde yapılan gıda ve toplu satış denetimlerinde 18 adet gıda işletmesine 286 bin 870 lira ceza kesildi.

Aydın'da 18 gıda firmasına 286 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Aydın'da Şubat ayı içerisinde yapılan gıda ve toplu satış denetimlerinde 18 adet gıda işletmesine 286 bin 870 lira ceza kesildi.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1905 adet gıda üretim yeri, 13 bin 334 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Şubat ayında gıda üretim yerlerine 731 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 3 bin 077 adet olmak üzere toplam, 3 bin 808 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 45 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 18 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 286 bin 870 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Şubat ayı içerisinde 351 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 082 bin 474 kilogram kuru incir, 42 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 347 bin 214 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 393 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 429 bin 688 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Şubat ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 50 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 8 adet, üretim yeri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 60 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 30 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:53 Kaynak: İHA

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