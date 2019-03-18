Aydın'da 18 Mart-Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.



Aydın'daki anma programı sabah saatlerinde Tellidede Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin'in şehitliklere çelenk bırakmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Yüzbaşı Murat Genç, "Tarihimizin şeref sayfalarından biri, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlıklarla 18 Mart 1915'te Çanakkale'de yazılmıştır. Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın şairi ve milli mücadelenin manevi mimarı merhum Mehmet Akif Ersoy'un 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' dizelerinde hayat bulan kutsal vatan toprağımızın, milletimizin, devletimizin, bayrağımızın varlığını, istiklal ve hürriyetimizi milletçe yaşıyor olmamızı şehit ve gazilerimize borçluyuz" diye konuştu .



Akabinde geçilen Kemer Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarında duaların okunmasından sonra Menderes Bulvarı'na gelip şehit abidelerinde karanfil bırakan Vali Köşger, daha sonra Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'nin Kahveci Bilal Ağa Konağı'nda düzenlemiş olduğu programa katıldı. Burada şehit ve gazi aileleriyle vakit geçiren Vali Yavuz Selim Köşger, ailelerle fotoğraf çekilmesinin ardından etkinlik Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde devam etti.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kürsüye çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "'Bundan yıllar önce vatanını korumak için toprağa düşen şehitlerin varoluş destanının ruha bürünmüş halidir Çanakkale Savaşı . Çanakkale Savaşı diyorum fakat bu bir savaş değil zaferdir, zaferden ziyade bir destan, destandan ziyade bir ruhtur. Bu milletin hakikatli çocuklarının dört bir cephede ölüm kalım savaşı verdiğimiz dondurucu kış mevsiminde binlerce kilometre yol kat ederek nefes nefese Çanakkale'de soluğu aldığı yedi düvele karşı boğazda tarihin en büyük direniş destanlarından birini yazdığı bütün emperyalistlere İslam'ın bayrağının düşürülemeyeceğini haykırdığı diriltici bir ruhtur Çanakkale ruhu" diye konuştu.



Etkinlik öğrencilerin hazırladığı orotoryo gösterisini sergilenmesiyle devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. - AYDIN

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