Aydın'da 180 bin öğrenci dersbaşı yaptı

2020 eğitim ve öğretim yılında 180 bin öğrenci, dersbaşı yaptı. İlk kez uygulanan ve hijyeni amaçlayan proje kapsamında, törenin yapıldığı ilkokulun öğrencileri, sınıflarına ayakkabılarını çıkararak, girdi.

Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu'nda, yeni eğitim- öğretim yılı için tören yapıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu. Tören sonrası daha fazla hijyenik ortam oluşturulması amaçlanan 'Okul Benim İkinci Evim, Ayakkabısız Okul Projesi' uygulandı. Yılmazköy İlkokulu'ndaki tüm öğrenciler, sınıflarına ayakkabılarını çıkararak, girdi. Çocuklardan bazıları, evlerinden getirdikleri terliklerini giydi. Protokol üyeleri ise sınıflara girerken galoş taktı. Projenin ilk kez bu okulda denendiği, il geneline yayılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açılış töreninde Vali Köşger, çocuklarla yakından ilgilendi. 4'üncü sınıf öğrencileri, 1'inci sınıfa başlayan öğrencilere temsili 'hoş geldin' çiçeği verdi. Konuşma yapan Köşger, "Bizim her çocuğumuzun, bu ülkeye cumhurbaşkanı olacakmış gibi eğitilmesi lazım. Kimin, nereden nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Belki Yılmazköy İlkokulu'ndan ileride bir cumhurbaşkanı çıkacak, bunu bilemeyiz. Bu okulda ilk kez ayakkabısız bir ortamda okullarına girip, tertemiz bir ortamda okuyacaklar. İnşallah onları bu şekilde çağın bilgisiyle donatacağız. Geleceğe daha farklı bakacağız. Eğitim yılı hayırlı olsun" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise "Bugün 857 okulumuzda 14 bin öğretmenimiz ve 180 bin öğrencimizle 2019- 2020 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Çocuk yetiştirmek dünyanın en zor sanatıdır. Güzel bir eser için güven, beceri, sabır ve sevgi gerekir. Bu sanatın ilk dersi çocuklarımızı anlamaktır. Bu önemli yürüyüşte çocuklarımıza olan ilgimiz sevgimiz ve merhametimiz insanımızı ve insanlığı ihmal edecektir" diye konuştu.