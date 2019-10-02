Aydın'da 180 noktada 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği

Aydın'daki 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla Atatürk Kent Meydanı'nda yapıldı. 180 noktada 900 polisin görev yaptığı etkinliğe katılan Vali Köşger, sürücülerin yayalara karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Kent Meydanı'ndaki etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile bir grup öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden protokol üyeleri, öğrencilerle yolun karşısına geçti. Sürücüler, yayalara öncelik tanıdı. Vali Yavuz Selim Köşger ve diğer protokol üyeleri, öğrencilere proje ile ilgili broşür ve düdük, polisler ise tişört ve şapka dağıttı.

'YAYALARA ÖNCELİK TANIYALIM'

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Bu yıl İçişleri Bakanlığımız Türkiye'de özellikle trafik akışında yaya öncelikli program başlattı. Bu Türkiye'de olması gereken bir şeydi. Bu konuda bir eksiklik olduğu anlaşılıyor. Yayaların trafikte daha güvenli seyahat etmelerini sağlamak için yapılması gereken bir şeydi. 81 ilde 200 bin polisle bugün bütün yaya geçiş noktalarında eş zamanlı yapılmaktadır. İlimizde de 900 polisle 180 noktada bu uygulamayı yapıyoruz. Aydın'ın en önemli kavşaklarından birisi olan Kent Meydanı'nda bu uygulamayı yapmaktayız. Bir grup öğrencimizle bu geçişi birlikte yaptık. Buradan özellikle araç kullanan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hepimiz araç sürücüsü ve aynı zamanda yaya pozisyonundayız. Yayaların araçlara karşı bir dezavantajı var. Güvenli seyahat etmeleri için yayalara öncelik tanınması lazım. Bu gelişmiş dünyada yaya geçiş noktası olması bile önemli değil, yola adımını attığın an akan trafik durur. Bizde yaya noktalarındaki trafik ışıklarına gelirken bile araçların hızını artırdığını görüyoruz. Bu bir eğitim ve gelişmişlik meselesidir. Bütün sürücülerimizin aynı zamanda kendilerinin, kendi yakınlarının ve çocuklarının da yolda yaya pozisyonunda seyahat ettiğini düşünerek, yaya yola adımını attığı an daha temkinli olması gerekiyor. Bu tür farkındalığı artırıcı tüm programla da çok önemlidir. İnşallah bundan sonra hepimiz araçları, yayalar için daha güvenli bir şekilde kullanırız dedi.