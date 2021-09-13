Aydın'da 19 ayrı suçtan 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aydın'da, 19 ayrı hırsızlık suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı hırsızlık suçundan toplam 39 yıl hapis cezası bulunan D.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlünün Efeler ilçesindeki bir evde olduğunu belirleyen polis, belirtilen adrese operasyon düzenledi.
Evde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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