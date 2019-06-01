Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
54 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:00 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi sırasında bir lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 13 Filistin
ve 6 Yemen
uyruklu bulunduğu belirlendi.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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