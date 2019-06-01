Son Dakika Haberleri: Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

54 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi sırasında bir lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 13 Filistin ve 6 Yemen uyruklu bulunduğu belirlendi.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:00 Kaynak: AA
Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel
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