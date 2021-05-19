Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, mehter takımı eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

İlçedeki Yahya Ümit Orbay Meydanı'nda başlayan kutlamalara, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

Bazı vatandaşlar ise bayrakları alarak, evlerinin önüne çıktı.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğe katıldığını belirtti.

Posacı şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Atatürk bundan 100 yıl evvel yedi düvele karşı yapmış olduğu mücadeleyi bugün tekrar anımsıyoruz. Şu anda AK Parti'nin yaptığı mücadelede 7 düvelle yapılan mücadeledir. Dün 100 yıl evvel ne yapılıyorsa bugün bu coğrafyada Anadolu coğrafyasında aynı işler yapılmakta."

AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirdikleri etkinlikle evde kalan vatandaşlara güzel bir vakit yaşattıklarını ifade etti.